FW-MG: Rauchmelder rettet Leben

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 25.01.2022, 01:31 Uhr, Sittard (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde in der Nacht nach Sittard alarmiert. Dort wurden die Bewohner eines Zweifamilienhauses durch einen installierten Rauchmelder aufgeweckt. Bei der Nachschau entdeckten die Bewohner einen Brand in einer Küche und verließen das Gebäude. Zwei Bewohner wurden bei den ersten Löschmaßnahmen durch Rauchgase verletzt und wurden nach der Untersuchung durch einen Notarzt und den Besatzungen von zwei Rettungswagen in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Der Brand in der Küche wurde durch einen Trupp geschützt durch Atemschutzgeräte schnell gelöscht. Der Brandrauch der sich bereits im gesamten Gebäude ausgebreitet hatte wurde mit einem Belüftungsgerät aus dem Gebäude entfernt. Der Küchenbereich ist durch Rauch- und Rußschäden bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

