FW-MG: Verkehrsunfall auf BAB 61, eine Person verletzt

Mönchengladbach-Bundesautobahn, 24.01.2022, 17:27 Uhr, A61 (ots)

Im abendlichen Berufsverkehr ereignet sich auf der A61 in Fahrtrichtung Venlo, in Höhe der Anschlussstelle Nordpark, ein Verkehrsunfall. An dem Verkehrsunfall waren vier Fahrzeuge mit insgesamt 8 Personen beteiligt. Zum Glück wurde nur eine Person verletzt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge, auf eine Länge von ca. 100 m verteilt, auf der Überholspur. An verschiedensten Stellen waren sie beschädigt. Alle Insassen hatten eigenständig die Fahrzeuge bereits verlassen und befanden sich an der Mittelleitplanke. Zuerst erfolgte durch die Feuerwehrkräfte eine umfassende Einsatzstellenabsicherung. Parallel wurden die 8 Fahrzeuginsassen*innen durch die Rettungswagen- und Notarztwagenbesatzungen, unterstützt durch Feuerwehrkräfte, gesichtet. Hier konnten bei einer Fahrerin Verletzungen festgestellt werden. Alle anderen Personen waren unverletzt. Die Verletzte wurde notfallmäßig versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im Stadtgebiet transportiert. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehrkräfte nicht erforderlich.

Aufgrund des Einsatzes kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderung. Leider konnte auf der Anfahrt festgestellt werden, dass die Fahrzeuge im zähfließenden Verkehr keine vernünftige Rettungsgasse gebildet hatten. Dadurch mussten die Einsatzfahrzeuge teilweise Schlangenlinie fahren und wurden das ein oder andere Mal ausgebremst.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell