FW-MG: Verpuffung in einer Gastherme

Mönchengladbach-Pongs, 23.01.2021, 10:52 Uhr, Pongser Straße (ots)

Heute Morgen meldete eine Anruferin den Brand der Gastherme in ihrem Badezimmer. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung diese bereits verlassen und warteten vor dem Gebäudeeingang. Im Badezimmer war es offenbar zum Durchschlagen und einer anschließenden Verpuffung in der Gastherme gekommen. Durch die Feuerwehr wurde die Gaszufuhr geschlossen. Im Badezimmer wurden Gasmessungen durchgeführt. Es konnte kein ausgetretenes Gas festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde der Mieterin mit der Maßgabe übergeben, die Gastherme durch eine Fachfirma prüfen, instandsetzen und erst dann wieder in Betrieb nehmen zu lassen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) , zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

