POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Hemmoor, Otto-Peschel-Straße - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 25.12.2021, gegen 21:30 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Pkw in Hemmoor, Otto-Peschel-Straße, angehalten und dessen Fahrerin aus Hemmoor kontrolliert. Während dieser Kontrolle konnten bei ihr Hinweise auf einen mögliche Betäubungsmitteleinfluss durch die kontrollierenden Beamten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Der 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde gegen sie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sowie gesondert ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Lamstedt-Rahden, Zum Westerberg 1 -Brand eines Wohnmobil sowie einer Scheune

Am zweiten Weihnachtstag wird der Polizei um 06.22.h mitgeteilt, das in Lamstedt-Rahden ein Schuppen brennen soll. Durch die eintreffenden Beamten wird festgestellt, dass zusätzlich auch noch ein Wohnmobil in Vollbrand steht. Vor Ort befindet sich auch die Freiwillige Feuerwehr aus Lamstedt mit 22 Kameraden. Die Löscharbeiten werden dadurch erschwert, dass sich in unmittelbarer Nähe des Brandortes ein Propangastank befindet. Durch die Feuerwehr wird dieser Tank, neben den Löscharbeiten an dem Wohnmobil und der Scheune, mit Wasser gekühlt, um mögliche Komplikationen zu verhindern. Die Feuerwehr hat die Situation schnell unter Kontrolle und kann den Brand löschen. Ausgebrannt sind ein Wohnmobil sowie eine Scheune in der Größe von ca. 5 x 5 Metern. In dieser haben sich unter anderem auch drei Motorräder sowie diverses Werkzeug befunden, die ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Der Brandort ist durch die spezialisierte Tatortaufnahme der PI Cuxhaven aufgenommen worden. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Der entstandene Schaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.

