Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneute Corona-Kontrollen im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.12.2021) führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven in Zusammenarbeit mit Beamten der Zentralen Polizeidirektion erneut Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung durch. Insgesamt wurden 21 Beherbergungsstätten und 186 Einzelhandelsbetriebe kontrolliert. Bei den Beherbergungsstätten wurden erfreulicherweise keinerlei Verstöße festgestellt. Bei den Einzelhandelsbetrieben wurden drei Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt, welche jedoch alle ein ärztliches Attest vorlegen konnten. 24 Personen trugen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, obwohl inzwischen eine FFP2 Maske vorgeschrieben ist. Aufgrund der sich erst jüngst geänderten Rechtslage wurden in diesen Fällen jedoch mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Die Kontrollen zeigen erfreulicherweise, dass sich die allermeisten Betriebe und Personen an die gültigen Regeln zum Infektionsschutz halten. Die Polizei wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen.

