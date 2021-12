POL-CUX: Verlorener Plüschpanther findet als Preis ein neues Zuhause - Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder bei der Polizei Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Verlorener Plüschpanther findet als Preis ein neues Zuhause - Weihnachtsmalwettbewerb für Kinder bei der Polizei Cuxhaven

Cuxhaven

Im Dezember richtete die Polizeiinspektion Cuxhaven einen Malwettbewerb für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren aus. Thema sollte die Polizei in der Weihnachtszeit sein.

Gerade in den aktuellen Pandemiezeiten, und wieder kurz vor Weihnachten, müssen Kinder enorm viele Einschränkungen in ihrem Umfeld aushalten. Sei es in der Schule/der Kita, bei Freizeitaktivitäten, die nicht stattfinden dürfen, Kontaktbeschränkungen und vieles mehr. Dies ist nicht immer einfach. Der Polizei Cuxhaven war es daher ein besonderes Anliegen den Kindern eine Freude machen zu können.

Insgesamt gingen über verschiedene Wege knapp 40 Bilder, teilweise selbst aus Schleswig-Holstein, ein. Eine Jury hatte nun die äußerst schwierige Aufgabe die Bilder zu bewerten und letztendlich einen Gewinner zu benennen. Es folgten viele Diskussionen und hitzige Debatten, da alle Bilder auf ihre Art und Weise kreativ und schön waren. Die Auswahl erging hierbei nach den Kriterien künstlerischer Ausdruck, Motto, besondere Kreativität und natürlich auch dem Alter der Kinder. Letztendlich fiel die Wahl dann auf insgesamt 5 Bilder:

Der 1. Platz ging hierbei an den 8-jährigen Aleks aus Bremerhaven, dessen Bild eine schön geschmückte Wache mit Tannenbaum und Streifenwagen zeigt.

Der 2. Platz ging an die 6-jährige Sophia-Lotta aus Cuxhaven-Altenbruch. Ihr Bild zeigt die berittene Polizei auf dem hiesigen Weihnachtsmarkt.

Aufgrund der schweren Auswahl entschloss sich die Jury zwei 3. Plätze zu vergeben. Diese gehen an den 9-jährigen Jörn aus Cadenberge mit einem schön geschmückten Baum vor einer Polizeiwache und an die 5-jährige Charlotte aus Quickborn mit ihrer Weihnachtsfrau, die die Geschenke bringt. (Beide konnten bei der Verleihung leider nicht anwesend sein, da Sie sich bereits im Weihnachtsurlaub befanden. Die Preise werden später verliehen).

Ein kleiner Sonderpreis für Kreativität und Methoden (Bastelei, Arbeit mit Stempeln, usw.) ging an die 7-jährige Clara aus Bad Bederkesa. Ihr Bild zeigt das musikalische Talent der Kolleginnen und Kollegen sowie den Weihnachtsmann, welcher als Geschenke Handschellen bringt.

Als 1. Preis hatte sich die Polizei etwas ganz Besonderes ausgedacht. Am 13.12.2021 hatte eine Anwohnerin aus Cuxhaven einen regungsloses Wildtier, vermutlich ein Panther oder Puma, gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich glücklicherweise nur um ein herrenloses Plüschtier handelte, dessen Besitzer zunächst nicht ermittelt werden konnte (siehe Twitter-Beitrag sowie diverse Medienbeiträge). Die Beamten entschlossen sich, dem Tier ein neues Zuhause zu schenken. So wurde der lebensgroße Stoffpanther heute feierlich überreicht und hat hoffentlich viel Spaß in seinem neuen Zuhause (es wurde selbstverständlich ein neues Stofftier organisiert).

Die Polizei Cuxhaven bedankt sich für die vielen tollen Einsendungen und wünscht frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und in diesen Zeiten wie immer viel Gesundheit.

