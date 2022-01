Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen

Mönchengladbach-Eicken, 22.01.2022, 19:56 Uhr, Marienstr. (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße gerufen. Dort hatten Nachbarn einen piependen Rauchwarnmelder gehört und die Feuerwehr angerufen. Beim Eintreffen wurde eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Da niemand zu Hause war, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam. In der Wohnung wurde Essen auf dem Herd vorgefunden. Die Einsatzkräfte nahmen das Essen vom Herd, lüfteten die Wohnung mittels eines Hochleistungslüfters und verbauten ein neues Schloss in der Wohnungstür - der Schlüssel wurde der Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach