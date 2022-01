Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte/Hasbergen (ots)

Am Samstagabend haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten beschädigt, indem sie Silvesterböller in dem Ausgabefach explodieren ließen. Gegen 19.25 Uhr knallte es in der Hansastraße. Eine Anwohnerin hörte die Explosion und verständigte die Polizei, die wenig später den beschädigten Automaten in Höhe der Hausnummer 17 feststellte. Von den Verursachern fehlte jedoch jede Spur. An dem Automaten ist ein vierstelliger Sachschaden entstanden. Die Polizei aus Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell