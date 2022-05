Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Räuberische Erpressung; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände

Reutlingen (ots)

Taschengeld geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Arbachstraße ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein elf Jahre alter Junge gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wörthstraße in Richtung Pfullingen unterwegs. An einer Hofeinfahrt kurz vor der Einmündung der Arbachstraße soll er, wie er angab, von drei Jugendlichen abgepasst und verfolgt worden sein. Auf Höhe des Gebäudes Arbachstraße 15 hätten ihn die Jugendlichen eingeholt. Zwei von ihnen bedrohten das Kind und forderten Bargeld, woraufhin der Junge ihnen sein Taschengeld herausgab. Die drei Jugendlichen werden als etwa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und von stabiler Figur beschrieben. Zwei hatten braun-schwarze Haare, der Dritte soll eine Glatze gehabt haben. Bekleidet war das Trio mit schwarzen, langen Hosen, schwarzen, langen Pullis und Sporthandschuhen der Marke Puma. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Reutlingen (RT): Pedelec-Fahrerin verletzt (Zeugenaufruf)

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 57 Jahre alte Pedelec-Lenkerin beim Sturz mit ihrem Zweirad am Dienstagmorgen auf der Hans-Reyhing-Straße erlitten. Zeugen entdeckten die offenbar Verunfallte gegen 7.30 Uhr und verständigten die Rettungsleitstelle. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die 57-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben bislang keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rn)

Bad Urach (RT): Einbruch in Gaststätte

In ein Bistro in der Straße Beim Tiergarten ist am Dienstag zwischen Mitternacht und 13.40 Uhr ein unbekannter Täter eingebrochen. Durch gewaltsames Öffnen einer Türe verschaffte er sich Zugang zum Gastraum, wo er nicht nur das Inventar durchsuchte, sondern auch zwei Spielautomaten aufbrach. Mit dem darin befindlichen Bargeld entkam der Eindringling unerkannt. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

Ostfildern (ES): Rauch im Treppenhaus

Qualmende Zeitungen haben am Dienstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Bonhoeffer Straße geführt. Gegen 18.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem von Anwohnern im Treppenhaus zur Tiefgarage starker Rauch festgestellt wurde. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, dürften vermutlich Jugendliche in dem Treppenhaus gezündelt, dort mehrere Zeitungen in Brand gesetzt haben und anschließend geflüchtet sein. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das Treppenhaus wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst vorsorglich mit zwei Rettungswagen angefahren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer beim Sturz von seiner Maschine am Dienstagnachmittag erlitten. Der 21-Jährige war gegen 15.20 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Abfahrt der B 28a in Richtung Bühl unterwegs. In einer langgezogenen ansteigenden Linkskurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und prallte gegen die rechtsseitig verlaufende Leitplanke. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden an seinem Motorrad beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Kawasaki musste abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme war die Abfahrt bis zirka 16.30 Uhr gesperrt. (ms)

Balingen (ZAK): Brand einer Scheune

Zu einem Scheunenbrand sind am Dienstagabend die Rettungskräfte in die Balinger Höchststraße ausgerückt. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte kurz nach 18 Uhr den Brand in einem kleinen Waldstück hinter den Wohnhäusern und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die über 100 Jahre alte Holzscheune in Vollbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Einer ersten Schätzung nach war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Straßberg (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei nach derzeitigem Kenntnisstand Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Brückenstraße / Burgstraße ereignet hat. Ein 58-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit seinem Renault Clio auf der Brückenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Burgstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Ford S-Max, dessen 34 Jahre alte Fahrerin nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Unfallverursacher und der zwölf Jahre alte Mitfahrer im Ford leicht verletzt wurden. Beide wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Gebäude in der Gewerbestraße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Über ein gewaltsam geöffnetes Fester gelangte der Unbekannte in der Zeit zwischen sechs Uhr und zwölf Uhr ins Innere des Gebäudes. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Bisingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

