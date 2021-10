Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann zieht Messer

Schwenningen (ots)

Zu einem Streit zwischen zwei Männern ist es am frühen Sonntagmorgen in der Sturmbühlstraße gekommen. Beide wurden hierbei verletzt. Der genaue Hergang und der Grund für die Auseinandersetzung kurz nach Mitternacht ist der Polizei noch nicht genau bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand fügte jedoch ein 28-Jähriger seinem 26 Jahre alten Kontrahenten bei dem Gemenge mit einem kleineren Küchenmesser eine Verletzung am Oberarm zu. Erst mit einem Diensthund und zwei Streifen konnte der mutmaßliche Aggressor letztendlich auch überwältigt werden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte auch der 28-Jährige bei dem Konflikt einiges eingesteckt. Er erlitt nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht. Darüber hinaus wurde er bei dem Einsatz vom Diensthund gebissen. Beide Kontrahenten mussten in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die Polizei Schwenningen ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung nun weiter.

