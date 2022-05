Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Holzverschlag abgebrannt (Zeugenaufruf)

Ein Holzverschlag ist am Dienstag um die Mittagszeit im Gewann Wippberg durch ein Feuer zerstört worden. Zeugen bemerkten kurz vor zwölf Uhr den Brand auf einem Grundstück im Wippbergweg und verständigten die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte war der Verschlag, in dem Gartenarbeitsgerät und Holz gelagert war, niedergebrannt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Altenriet (ES): Holzstapel in Brand gesetzt

Schätzungsweise 4.000 Euro beträgt der Sachschaden, der am Dienstagvormittag beim Brand auf einem Wiesengrundstück an der K 1236 (Neckartenzlinger Straße) entstanden ist. Gegen neun Uhr waren dort ein Holzstapel, zwei Holzhütten sowie ein älterer Anhänger in Flammen aufgegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Der Verursacher konnte bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nicht mehr angetroffen werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fußgänger

Am Dienstagmittag ist es in der Gartenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 53-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem Fußgänger gekommen. Kurz vor 13 Uhr fuhr der Mann mit dem Scooter den für sein Gefährt freigegebenen Gehweg von der Sprollstraße in Richtung Siebenlindenstraße. Dabei kollidierte er auf Höhe einer Parkanlage mit dem entgegenkommenden, 16 Jahre alten Fußgänger. Beide stürzten in der Folge zu Boden. Der 53-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen so schwere Verletzungen zu, dass er notärztlich versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (rn)

