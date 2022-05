Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung "Mann durch Schläge und Tritte schwer verletzt" von heute, 03.05.2022, 07.49 Uhr

Bei der nachfolgenden Pressemitteilung war ein falscher Ort angegeben. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die folgende korrigierte Version zu verwenden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ofterdingen (TÜ):

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren und weitere bislang unbekannte Beschuldigte. Der 39-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Tatverdächtigen und mindestens drei weitere bislang Unbekannte am Samstagabend, kurz vor 22 Uhr, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants mit einem 46-Jährigen zunächst in Streit. In der Folge wurde der 46 Jahre alte Mann von den Beschuldigten umringt und massiv angegriffen. Sie sollen auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben, auch als er schon am Boden lag. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend in zwei Autos. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die 38 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen in einem Pkw in Gomaringen angetroffen und festgenommen werden. Die Fahndung nach dem zweiten Pkw und dessen Insassen verlief bislang erfolglos. Der 46-Jährige, der zur Behandlung seiner Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war, konnte dieses zwischenzeitlich wieder verlassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige, georgische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Sonntag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen unter anderem auch zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an. (sm)

