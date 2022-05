Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Betrüger in Untersuchungshaft (Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Bei einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 73-jährigen Seniorin ist am Samstagnachmittag ein 23-Jähriger aus einer Esslinger Kreisgemeinde von Einsatzkräften der Kriminalpolizeidirektion Esslingen auf frischer Tat festgenommen worden.

Die Seniorin hatte am Samstagmittag, kurz vor 14 Uhr, einen Anruf von einem Telefonbetrüger erhalten, bei dem sich der Kriminelle als Bankmitarbeiter ausgab. Er gaukelte der Frau vor, dass das Geldinstitut eine unrechtmäßige Abbuchung von ihrem Konto gerade noch verhindern konnte und weitere Betrugsversuche unmittelbar bevorstünden. In der Folge sollte die Seniorin dazu gebracht werden, ihre Bankkarte samt PIN einem scheinbaren Sicherheitskurier auszuhändigen. Die 73-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch, ging nur zum Schein auf die Forderungen ein und alarmierte richtigerweise die Polizei. Als schließlich gegen 15.50 Uhr der 23-jährige Verdächtige bei der Frau klingelte, offenbar um die Gegenstände in Empfang zu nehmen, wurde er von der Polizei festgenommen.

Der Beschuldigte, der die deutsche und die libanesische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu weiteren Komplizen und Hintermännern dauern noch an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell