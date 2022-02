Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck / Parkplatz Möncheplatz (rod)

Am Mittwoch, 09.02.2022, stieß eine 53-jährige Frau aus Einbeck mit ihrem PKW gegen 19:30 Uhr auf dem Möncheplatz in Einbeck beim rückwärts Ausparken gegen einen ebenfalls dort geparkten PKW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alkotest ergab dann ein Ergebnis von 1,9 Promille, so dass ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet werden musste. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell