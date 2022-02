Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 2 Fahrten unter Drogeneinfluss an einem Morgen

Einbeck (ots)

Einbeck, Altendorfer Tor und Salzderhelden (rod)

Im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen in Einbeck und Salzderhelden stellten die Polizeistreifen am Mittwochmorgen, 09.02.2022, gleich kurz hintereinander zwei PKW-Fahrer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Gegen 07.00 Uhr wurde in Salzderhelden ein 19-jähriger Einbecker kontrolliert, bei dem körperliche Auffälligkeiten festgestellt wurden, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Um 08.30 Uhr wurde dann ein 28-Jähriger Mann aus Dassel mit seinem PKW in der Straße Altendorfer Tor in Einbeck kontrolliert, bei dem ebenfalls entsprechende Feststellungen getroffen werden konnten.

Gegen beide PKW-Führer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell