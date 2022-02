Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefälschten Impfausweis benutzt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Burgstraße, Dienstag, 08.02.22, 16.55 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 08.02.22, gegen 16.55 Uhr wies sich ein 31-jähriger Wolfsburger in einer, in der Burgstraße in Bad Gandersheim gelegenen Apotheke mit einem gefälschten Impfausweis aus, um diesen in ein digitales Zertifikat umwandeln zu lassen. Bei einer Überprüfung der Chargennummer stellte die Mitarbeiterin der Apotheke fest, dass diese nicht ausgegeben war. Die Ermittlungen zum Gebrauch unrichtiger Impfausweise wurden aufgenommen.

