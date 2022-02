Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl aus Patientenzimmer

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Dienstag, 08.02.22, 12.15 Uhr - 12.45 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 08.02.22, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr ist es im Bereich einer, in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ansässigen Klinik zu einem versuchten Diebstahl aus einem Patientenzimmer gekommen. Die 57-jährige Geschädigte habe für die Zeit des Mittagessens ihr Patientenzimmer verlassen. Dieses, sowie den in ihrem Zimmer befindlichen Nachtschrank habe die Geschädigte abgeschlossen. Als sie nach ca. 30 Minuten wieder zu ihrem Zimmer zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Zimmertür nicht mehr ordnungsgemäß verschossen war. Eine Nachschau im Patientenzimmer ergab, dass der Nachtschrank gewaltsam geöffnet wurde. Der Inhalt der Schublade wurde zwar durchwühlt, es kam jedoch zu keinem Entwendungsschaden.

