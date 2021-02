Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Update zu Bränden

Die Polizei gibt zu den Bränden am Freitag in Amstetten weitere Details bekannt.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr brannte ein Gebäude in der Silcherstraße. Die Ursache ist noch unklar, ein Gutachter wurde beauftragt. Bestätigen dürfte sich die Schadenshöhe im Bereich von rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 16.15 Uhr brannte ein Stall in der Spitalstraße, in welchem auch Rinder untergebracht waren. Sechs der Tiere verendeten durch den Brand. Es dürfte ein Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden sein. Auch hier ist die Ursache ist noch nicht geklärt. Ein Sachverständiger ist involviert. Hinweise auf Straftaten liegen der Polizei derzeit nicht vor.

