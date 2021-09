Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisierter Kraftfahrzeugführer in Groß Düngen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Groß Düngen (erb) - Am 08.09.2021, gegen 23:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Hildesheimer Straße in Groß Düngen einen 33-jährigen Mann auf seinem Elektrokleinstfahrzeug / Elektroroller. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Bad Salzdetfurther unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete diesen Verdacht: Die Alkoholisierung betrug rund 0,7 Promille. Nach Verbringung zur einer Polizeidienststelle und Durchführung einer gerichtsverwertbaren Alkoholmessung wurde ihm das weitere Führen seines Gefährts vorübergehend untersagt. Ihn erwartet nun ein erhebliches Bußgeld.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell