POL-WAF: Everswinkel. Flucht nach angefahrenem Pkw

Warendorf (ots)

Erst hat jemand am Samstag (25.09.2021) ein Auto angefahren und beschädigt, anschließend ist der- oder diejenige geflüchtet.

Der graue Daimler war zwischen 18.25 Uhr und 18.42 Uhr in einer Parktasche auf einem Supermarktparkplatz an der Bergstraße in Everswinkel abgestellt.

Der Verursacher beschädigte das Auto hinten links und fuhr weiter, ohne die Polizei zu rufen.

Hinweise zum Beteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

