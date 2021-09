Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Schwerverletzte nach Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Drei Schwerverletzte sind am Samstag (25.09.2021, 15.50 Uhr) in Ahlen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 52-jähriger Ahlener war in seinem Auto auf der Lamberti Straße Richtung Markenweg unterwegs. Als er über die Kreuzung Dolbergerstraße/Lamberti Straße fuhr, stieß er mit einem vom rechts kommenden Auto zusammen. Darin saßen eine 32-jährige Frau aus Ahlen und ein 38-jähriger Ahlener.

Alle drei wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell