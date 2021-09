Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Über Verkehrsinsel in Kreisverkehr eingefahren

Warendorf (ots)

Sie sind in Oelde über eine Verkehrsinsel in einen Kreisverkehr eingefahren und hier mit einem Auto zusammengestoßen - deswegen mussten zwei Rentner in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Der 90-jährige Oelder fuhr am Freitag (24.09.2021, 16.27 Uhr) zusammen mit seiner 88-jährigen Beifahrerin im Auto auf der Konrad-Adenauer-Allee Richtung Warendorfer Straße. Aus noch unklarer Ursache beschleunigte der 90-Jährige sein Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel, geriet auf die linke Straßenseite und fuhr in den Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Allee / Lindenstraße / Ruggestraße / Bultstraße ein. Hier stieß sein Auto mit dem Pkw eines 25-jährigen Oelders zusammen, der im Kreisverkehr unterwegs war.

Rettungskräfte brachten die beiden Rentner schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 31.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell