Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.09.2021, gegen 09:15 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L831 bei Beelen zwei Beteiligte verletzt. Eine 82-jährige Frau aus Beelen fuhr mit einem roten Daihatsu von der Straße Hörster in die Kreuzung mit der L831 (Westkirchener Straße) ein und kollidierte dort mit einem vorfahrtberechtigten Mercedes, der von einer 58- jährigen Mann aus Bad Laer geführt wurde. Die beiden Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 6.000,- Euro geschätzt. Während der polizeilichen Maßnahmen war die Unfallstelle für ca. 30 Minuten gesperrt.

