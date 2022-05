Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrug mittels Schockanruf; Handfester Streit; Einbrüche

Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Ende vergangener Woche ist eine Seniorin aus Reutlingen Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Der Frau war am Freitag in einem sogenannten Schockanruf vorgegaukelt worden, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, weshalb nun dringend eine größere Geldsumme benötigt werde. Aus Sorge um ihre Tochter leistete die Seniorin den Anweisungen Folge, holte unter anderem hochwertigen Schmuck aus ihrem Bankschließfach und übergab die Wertsachen daraufhin an die Kriminellen. Später flog der Betrug auf.

Die Polizei appelliert: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (mr)

Nürtingen (ES): Auseinandersetzung am Busbahnhof

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend am ZOB ereignet hat. Gegen 22.10 Uhr war im Bereich der dortigen Unterführung eine 18-Jährige von zwei Frauen und sechs Männern geschlagen und getreten worden. Die junge Frau wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Ein 17-Jähriger und eine 21 Jahre alte Tatverdächtige konnten noch vor Ort angetroffen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an. (rn)

Balingen (ZAK): In Gaststätten eingebrochen

In eine Gaststätte in der Unteren Kirchstraße ist ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eingebrochen. Gegen vier Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Dabei löste er die Alarmanlage aus und flüchtete nach derzeitigem Ermittlungsstand, ohne etwas gestohlen zu haben. Ob der Unbekannte auch für einen Einbruch in eine Gaststätte in der Adlerstraße verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Balingen. Auch hier war ein Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21.30 Uhr und neun Uhr, über ein Fenster in das Lokal eingedrungen und hatte nachfolgend mehrere Schubladen durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er auf nichts Stehlenswertes gestoßen und ohne Beute wieder abgezogen sein. (cw)

Schömberg (ZAK): Wohnungseinbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Rosenstraße in Schömberg ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Kellertür ins Innere. Sie erbeuteten mehrere Gegenstände aus Silber, Zinn beziehungsweise Messing. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

