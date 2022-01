Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstag beschlagnahmte die Polizei in Wiblingen den Führerschein ein Fahrers.

Kurz vor 15.30 Uhr versuchte ein 35-Jähriger in der Reutlinger Straße seinen VW zu umzuparken. Dabei streifte er den geparkten Dacia einer 53-Jährigen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und handelte richtig. Er teilte das Gesehene der Polizei mit. Die traf den Verursacher an. Schnell hatten die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer des VW zu viel Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte dies. Weil der Wert über 2 Promille lag, musste der Mann mit in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Sie schätzen den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 3.000 Euro. Auf den 35-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

