Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Rot gegangen und Polizei beleidigt

Am Dienstag benahmen sich zwei Fußgänger in Ulm nicht vorbildlich.

Ulm (ots)

Kurz vor 23 Uhr überquerten zwei Männer die Frauenstraße, obwohl die Ampel für Fußgänger Rot zeigte. Auch als die Polizei sie auf ihr falsches Verhalten aufmerksam machte, ließen sie sich nicht irritieren und setzten ihren Weg fort. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich, dass die beiden 43- und 46-Jährigen wohl zu tief ins Glas geschaut hatten. Der Ältere verweigerte jede Zusammenarbeit und beleidigte die Beamten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Seinen Begleiter erwartet ein Bußgeld.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Auch für Fußgänger! Das Ignorieren des Rotlichts an Fußgängerampeln ist sowohl für sie selbst als auch für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich und kann zu tödlichen Unfällen führen. Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

+++++++ 0108979

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell