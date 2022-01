Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zu spät gebremst/ Am Montag kam es bei Laichingen zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem VW zwischen Laichingen und Merklingen unterwegs. Aufgrund des Verkehrs an der Einmündung nach Berghülen hielt der Mann an. Das bemerkte ein 20-jähriger Golffahrer zu spät. Er konnte nicht mehr halten und fuhr dem langsam fahrenden VW in das Heck. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an den noch fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++0104818

Bernd Kurz / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell