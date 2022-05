Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbruch; Bushaltestellen zerstört; In Öffentlichkeit entblößt

Reutlingen (ots)

Brand eines Restmüllcontainers (Zeugenaufruf)

Zeugen zum Brand eines Restmüllcontainers am Sonntagabend in der Pestalozzistraße sucht das Polizeirevier Reutlingen. Gegen 20 Uhr war es im Müllraum eines Wohngebäudes zum Brand des Containers gekommen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte den Container ins Freie ziehen und schnell ablöschen, sodass außer an dem 1100 Liter Müllbehälter kein weiterer Schaden entstanden sein dürfte. Anwohner hatten unmittelbar vor Brandentdeckung drei Jugendliche wegrennen sehen. Die drei Jungs sollen alle etwa 16 Jahre alt gewesen sein. Der Erste wird von kräftiger Statur, bekleidet mit einer dunklen, kurzen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover, der Zweite als auffällig groß, mit einer langen Jeanshose und dunklem Kapuzenpullover beschrieben. Der Dritte soll etwas kleiner und gleich wie der Zweite gekleidet gewesen sein. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Trio verliefen bislang ergebnislos. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines VW Golf sind die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen in die Lessingstraße ausgerückt. Kurz vor zwei Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem von den Besitzern Flammen im Bereich des Motorraums entdeckt worden waren. Sie begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen, die von der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr rasch beendet werden konnte. Zwar konnte ein Vollbrand des Wagens verhindert werden, nicht jedoch, dass der Motorraum vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein, weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht, die zur genannten Zeit in der Lessingstraße verdächte Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0. (cw)

Sonnenbühl (RT): Kradfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich ein Leichtkraftradfahrer am Sonntagnachmittag auf der L230 zugezogen. Kurz vor 18 Uhr befuhr der 26-Jährige mit seiner Yamaha die Landesstraße von Genkingen kommend in Fahrtrichtung Reutlingen. Nach einer Linkskurve kam er aus unbekannter Ursache mit der am rechten Fahrbahnrand angrenzenden Felswand in Berührung, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Seine Yamaha, an der Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Esslingen (ES): Brand von Dehnfuge

Rauch aus dem Keller eines Gebäudekomplexes hat am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr, für Aufregung in der Milchstraße gesorgt. Aus noch unbekannter Ursache war es in einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen war vorsorglich angerückt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Altbach (ES): Unfall auf Fuß-/ Radweg

Leichte Verletzungen haben sich ein 58-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau zugezogen, die am Sonntagnachmittag mit ihren Fahrrädern in der Esslinger Straße unterwegs waren. Der 58-Jährige fuhr kurz nach 16.15 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem dortigen Fuß- und Radweg in Richtung Plochingen. Als er wegen einer vor ihm gehenden Fußgängergruppe nach links auswich, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrerin. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Behandlung der 36-Jährigen war vor Ort nicht erforderlich. (sr)

Weilheim/Teck (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Mehrere Streifenwagen sind am Sonntagabend in die Untere Rainstraße nach Weilheim ausgerückt. Dort war der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person aus einer Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener heraus im Bereich des Backhauses randaliert haben soll. Ein Anwohner stellte den jungen Mann daraufhin zur Rede, woraufhin sich drei Begleiter des jungen Mannes einmischten und sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Ernstlich verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (rn)

Tübingen (TÜ): Betrunken und zu schnell unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 22-Jähriger, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Bismarckstraße / Kusterdinger Straße mit seinem Wagen überschlagen hat. Der junge Fahrer war gegen 23.30 Uhr mit seinem Opel Combo auf der Bismarckstraße stadtauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in Richtung B 27 abbiegen. Da er jedoch viel zu schnell fuhr, wurde er mit seinem Wagen nach links aus der Kurve getragen und prallte gegen den Bordstein. Dabei wurde der Opel ausgehebelt und überschlug sich über den dortigen Hang, bevor er auf der darunterliegenden Wiese auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer und sein 23-Jahre alter Beifahrer wurden dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Während ein Rettungswagen den Fahrer zur Untersuchung ins Krankenhaus brachte, lehnte sein Beifahrer eine ärztliche Behandlung ab. Da eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 22-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille ergab, musste er im Krankenhaus auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Sein Opel, an dem ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (cw)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Fahrschule

In eine Fahrschule in der Tübinger Innenstadt ist zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Scheibe verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort entwendete er Elektrogeräte und entkam anschließend ungesehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Dettenhausen / Kirchentellinsfurt (TÜ): Brände entfacht

In Dettenhausen und Kirchentellinsfurt sind am Sonntag mehrere Brände offenbar mutwillig gelegt worden. Gegen 11.40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wiesengrundstück nahe der L 1208 in Richtung Waldenbuch aus, da dort ein Gartenhaus brannte und ein Holzstapel bereits zu rauchen begonnen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Nur wenig später, gegen 13.10 Uhr, wurden der Polizei zwei in Flammen stehende Holzstapel an der K 6908 zwischen Kirchentellinsfurt und Altenburg gemeldet. Von einem der rund einen Kilometer auseinanderliegenden Stapel hatte das Feuer bereits auf eine angrenzende Gartenhütte übergegriffen. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden rund 1.000 Euro. An den Fahndungen nach dem noch unbekannten Verursacher der Brände war neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Zwei Bushaltestellen zerstört (Zeugenaufruf)

Ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei der Zerstörung zweier Bushaltestellen am Wochenende in Kusterdingen entstanden. Ein Passant bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 7.20 Uhr, dass an den Haltestellen in der Aspenhaustraße und der Markwiesenstraße insgesamt zwölf Glasscheiben zertrümmert worden waren. Zur Beseitigung der Glasscherben musste die Feuerwehr ausrücken. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Neustetten (TÜ): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der K 6923 zwischen Nellingsheim und Wolfenhausen ereignet. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit einem Mercedes die Kreisstraße von Nellingsheim in Richtung Wolfenhausen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge bremste er seinen Wagen dabei offenbar stark ab, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Ein hinterherfahrender, 57 Jahre alter Lenker eines dreirädrigen Rollers wich daraufhin nach links aus, worauf es zu einer seitlich streifenden Kollision mit dem Pkw kam. Der Yamaha Tricity geriet daraufhin in den linken Grünstreifen, wo er sich überschlug. Mit schweren Verletzungen musste der 57-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 21.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Gomaringen (TÜ): Unfall bei Einsatzfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt ist es am Montagabend an der Einmündung Tübinger-/ Hechinger Straße gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer des Mercedes war gegen 17.50 Uhr unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn auf der Hechinger Straße von Nehren kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte die Einmündung bei Rot zeigender Ampel passieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 63 Jahre alten Frau, die von der Tübinger Straße aus nach links in die Hechinger Straße abbog. Sowohl die 63-Jährige als auch die 21 Jahre alte Beifahrerin im Streifenwagen erlitten leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Streifenwagen musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 19.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): In der Öffentlichkeit entblößt

Ein offenbar psychisch auffälliger 31-Jähriger musste am Sonntagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem er sich auf dem Marktplatz entblößt hatte. Gegen 17.50 Uhr soll der Mann dort mit heruntergelassener Hose und entblößtem Glied Passanten belästigt haben. Der 31-Jährige wurde vor Ort angetroffen und bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. (rn)

Balingen (ZAK): Linienbus aufgefahren

Ein Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war, hat sich am Montagmorgen in der Schömberger Straße ereignet. Kurz nach 7.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger dort mit seinem mit Fahrgästen besetzten Linienbus. Er bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 43-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte ins Heck ihres Toyota. Den ersten Erkenntnissen zufolge blieben alle Beteiligten unverletzt. Die meisten Schulkinder hatten ihren Weg zur Schule schon vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß fortgesetzt, weitere Kinder stiegen in einen hinzukommenden Bus um. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (sm)

Haigerloch (ZAK): Mit Roller aufgefahren

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Oberstadtstraße verletzt worden. Die 16-Jährige fuhr dort gegen 8.15 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad Starfighter und bemerkte nicht, dass eine vorausfahrende 53-jährige BMW-Fahrerin im Einmündungsbereich der Gruoler Straße verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall stürzte die Jugendliche auf den Asphalt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter des Bauhofes Haigerloch vor Ort. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell