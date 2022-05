Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Falschfahrer mit Zeugenaufruf, Brände, Sachbeschädigung und Diebstahl, Bilanz Mainacht

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Falschfahrer (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Falschfahrer, der am Samstagmorgen um 00.35 Uhr auf der B 27 auf Höhe Pliezhausen gemeldet worden ist. Der Falschfahrer, unterwegs mit einer silbernen A-Klasse mit Stuttgarter Zulassung, fuhr auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart in Fahrtrichtung Tübingen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 zu melden.

Esslingen (ES): Kind von Pkw erfasst

Am Samstag um 18.55 Uhr wollte ein 11-jähriger Junge die Indexstraße überqueren. Da er offensichtlich noch den Bus, welcher in der Plochinger Straße abfuhr, erreichen wollte, rannte er zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde hier von einem Pkw Skoda-Fabia erfasst, welcher die Indexstraße in Richtung Ulmer Straße befuhr. Der 11 -Jährige mußte mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der 20 -jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Aichwald-Schanbach (ES): Brand in Firmengebäude

Am Samstag gegen 10.45 Uhr ist es in einem Firmengebäude in der Mörikestraße zu einem Brandausbruch gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begann eine Maschine im Gebäude zunächst zu rauchen, kurz darauf entstanden bereits offene Flammen, welche sich im Firmengebäude ausbreiteten. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gebäude -und Inventarschaden im Höhe von mindestens 500.000 Euro. Zwei Personen, die sich beim Brandausbruch in der Firma aufhielten, mussten sich wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in Behandlung begeben.

Filderstadt (ES): Brand in Büro- und Wohngebäude

Am Samstag gegen 16.45 Uhr ist in einem Zimmer eines vier -geschossigen Büro- und Wohngebäudes in der Sielminger Mercedesstraße ein Brand ausgebrochen. Mehreren Personen wurden die Fluchtwege über das Treppenhaus aufgrund der starken Rauchausbreitung abgeschnitten. Drei Personen wurden über Drehleitern und zwei Personen durch Angriffstrupps der Feuerwehr mit Atemschutz über das Treppenhaus gerettet. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich behandelt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Filderstadt mit 11 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort.

Kirchheim unter Teck (ES): Sachbeschädigung und Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 21.00 Uhr und Samstag, 07.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Gelände eines Autohauses in der Stuttgarter Straße abgestellten Pkw BMW, indem an diesem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Im Anschluss zerschnitten sie den Maschendrahtzaun und begaben sich in den umzäunten Bereich. Hier wurden an einem weiteren Pkw BMW die Scheibe eingeschlagen und alle vier Kompletträder entwendet.

Owen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag kurz vor 01.00 Uhr ist zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden ist. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unter Teck und wollte von dieser nach rechts in die Steigstraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte im Anschluss gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda Citigo. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen weiteren, dahinter geparkten Pkw geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 20 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Hechingen (ZAK): Reh ausgewichen und schwer verletzt

Am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr ist es auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Eine 58 -Jährige fuhr mit ihrem Pkw Renault Twingo in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe der Anschlussstelle zur B 463 / Ausfahrt Engstlatt wich sie einem auf der Fahrbahn stehenden Reh nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Beim Gegenlenken nach links geriet sie ins Schleudern und prallte in der Folge sowohl mit der Fahrzeugfront als auch mit dem Heck gegen die Mittelleitplanke. Im weiteren Verlauf wurde sie wieder nach rechts in die Grünfläche zwischen Ab- und Auffahrt geschleudert und kam schließlich zum Endstand. Die 58 -Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Der Renault Twingo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Polizeipräsidium Reutlingen (RT, ES, TÜ, ZAK) - Ereignisse in der Nacht zum 1. Mai

Mit erhöhter Präsenz ist die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Nacht zum 1. Mai unterwegs gewesen. Es konnten nur vereinzelt die üblichen Maischerze registriert werden. Teilweise wurden Maibäume beschädigt oder gar abgesägt. In einer Gemeinde im Zollernalbkreis wurde das Loch zum Aufstellen des Baumes mit Beton zugeschüttet. Die verschiedenen Tanzveranstaltungen waren zum größten Teil gut bis sehr gut besucht. Es wurden einige, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren eher geringe Anzahl von Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gemeldet. Insgesamt verlief die Mainacht aus polizeilicher Sicht ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell