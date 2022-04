Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Renitenter Fahrgast, Verkehrsunfälle, Holzstapelbrände, Motorradkontrollen, Falschfahrer, Polizeieinsatz bei Abi-Feierlichkeiten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Widerstand geleistet

Streitigkeiten zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast haben am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz mit Folgen geführt. Gegen 20.45 Uhr hielt ein 57-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus vor dem Polizeirevier Pfullingen und machte die Beamten auf einen im Fahrzeug befindlichen 23 Jahre alten Mann aufmerksam, welcher sich weigerte auszusteigen. Durch eine eingesetzte Streife sollte er zum Verlassen bewegt werden, allerdings weigerte er sich nach wie vor auszusteigen. Außerdem wollte er seinen Ausweis nicht vorzeigen. Als der 23-Jährige schließlich aus dem mit 10 weiteren Fahrgästen besetzten Bus herausgeleitet werden sollte, widersetzte er sich den eingesetzten Beamten. Hierbei zog sich eine 25-jährige Polizeibeamtin leichte Verletzungen am Fuß zu, sodass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Zwei weitere Beamte erlitten leichte Prellungen. Der 23-jährige konnte schließlich durch die Beamten aus dem Bus verbracht werden. Er sieht nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

Dettingen/Erms (RT): Ohne Führerschein mehrere Unfälle verursacht

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat ein 47-Jähriger am Freitagabend gleich mehrere Unfälle verursacht. Gegen 19.50 Uhr wollte der Peugeot-Fahrer von der Kohlplattengasse in die Schneckenhofengasse einbiegen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seinen Pkw zurück und fuhr über die Milchstraße in Richtung Karlstraße. Beim Einbiegen in die Karlstraße geriet der Fahrer zu weit nach links und stieß mit einem dort entgegenkommenden Audi eines 24-Jährigen zusammen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bahnhofsplatz fort. Hierbei beschleunigte er laut Zeugenaussagen seinen Peugeot stark. Im Kreuzungsbereich Karlstraße zur Bahnhofstraße setzte der 47-jährige Peugeot-Fahrer seine Fahrt entgegen der Einbahnstraße (Karlstraße) fort und kollidierte schließlich mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Fahrerin eines Chevrolets, die ihrerseits mehrfach versuchte dem Peugeot auszuweichen. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beim Unfallverursacher war aufgrund seiner Alkoholisierung kein Alkoholtest möglich. Zudem stellte sich heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Pfullingen (RT): Ursulabergtunnel nach Unfall gesperrt (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr musste für eine knappe Dreiviertelstunde der Ursulabergtunnel nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen für die Unfallrekonstruktion gesperrt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Tunnel in Richtung Reutlingen und verlor hierbei ein komplettes Rad. Dieses flog auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen die Frontschürze eines VW Tiguan. Das Rad wurde im weiteren Verlauf über den VW Tiguan hinweg auf das Fahrzeugdach eines dahinterfahrenden Renault Zoe abgeworfen, geriet danach wieder auf die Fahrspur in Richtung Reutlingen und durchschlug die Windschutzscheibe eines VW Transporters. Glücklicherweise landete es auf der Beifahrerseite, sodass der 57-jährige Fahrer nur leichte Verletzungen davontrug. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils circa 2.000 Euro geschätzt. Der beschädigte VW Transporter konnte seine Fahrt nicht fortsetzten und musste abgeschleppt werden. Zeugen sowie möglicherweise weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter der Telefonnummer 07071/9728510 zu melden.

Münsingen (RT): Zweiradkontrollen

Insgesamt 85 Motorräder und 9 Pkw wurden am Freitagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, auf der Bundesstraße 465 zwischen Seeburg und Münsingen von den Spezialisten der Verkehrspolizeidirektion mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz kontrolliert. Ein Hauptaugenmerk lag hierbei auf dem technischen Zustand der Fahrzeuge. In 6 Fällen führten bauliche Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Außerdem mussten unter anderem wegen fehlender Rückstrahler, nicht ordnungsgemäßen Rückspiegeln sowie nicht mitgeführter Betriebserlaubnisse insgesamt 18 Mängelberichte und mehrere Verwarnungen verhängt werden. Ein Kradlenker wurde infolge einer Geräuschpegelmessung aufgrund erhöhter Lautstärke seiner Schalldämpferanlage zur Anzeige gebracht.

Riederich/ Reutlingen-Mittelstadt (RT): Holzstapelbrände

In der Nacht zum Samstag ist es erneut zu zwei Bränden von Holzstapeln gekommen. Kurz vor Mitternacht wurde ein brennender Holzstapel westlich von Riederich, im Gewann Weidenacker, gemeldet, welcher anschließend von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.300 Euro beziffert. Nur circa 20 Minuten später kam es zwischen Mittelstadt und Reicheneck auf einem Gartengrundstück im Gewann Hänslen zum Brand eines Holzstapels, der sich noch auf eine angrenzende Gartenlaube ausbreitete. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen werden muss, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen eingeleitet. Zeugen, welche in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/9240, oder beim Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/9423333, zu melden.

Pliezhausen (RT): Falschfahrer auf Bundesstraße (Zeugenaufruf)

Um Zeugenhinweise zu einem Falschfahrer auf der Bundesstraße 27 in der Nacht auf Samstag bei Pliezhausen bittet das Polizeirevier Reutlingen. Kurz nach 0.30 Uhr wurde über Notruf eine silberne Mercedes A-Klasse mit Stuttgarter Kennzeichen gemeldet, welche auf der Richtungsfahrbahn nach Stuttgart entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9423333 zu melden.

Bad Urach (RT): Gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Zur Gefährdung von mindestens zwei Lkw ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 465 zwischen der Georgiisiedlung und Seeburg im Bereich der Forellenzuchtanlage durch einen 59-jährigen Pkw-Lenker gekommen. Dieser war mit seinem Mercedes GLC gegen 17.20 Uhr in Fahrtrichtung Seeburg unterwegs und soll an einer unübersichtlichen Stelle einen Muldenkipper überholt haben. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter, Lenker eines Sattelzuges musste abbremsen und nach rechts ins Bankett ausweichen. Der 44-jährige Fahrer des Muldenkippers tätigte ebenfalls eine Vollbremsung bis fast zum Stillstand, um nicht mit dem vor ihm einscherenden Mercedes GLC zu kollidieren. Im Rahmen der Fahndung konnte der 59-Jährige in Münsingen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere der entgegenkommende Sattelzugfahrer, welcher aufgrund seiner Beladung mit einem Bagger zu einem Gartenbauunternehmen gehören könnte, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter der Rufnummer 07071/9728510 zu melden.

Tübingen (TÜ): Polizeieinsatz bei Abi-Feierlichkeiten

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Rahmen von Abi-Feierlichkeiten in der Platanenallee zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort trafen sich im Laufe der Nacht bis zu 400 feiernde, vergnügungssuchende Personen. Als sich die Anwohnerbeschwerden gegen Mitternacht aufgrund des Lärmes häuften, wurden die anwesenden Personen durch die Polizei zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Tübingen zur Ruhe ermahnt und letztlich aufgrund weiterer eingehender Anrufe wegen unzumutbarem Lärm zum Verlassen der Platanenallee aufgefordert. Hierbei zeigte sich ein 24-Jähriger den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und machte seinem Unmut durch Beleidigungen der eingesetzten Beamten Luft. Bei der beabsichtigten Personalienerhebung wehrte sich der 24-Jährige und versuchte sich letztlich aus einem Haltegriff loszureißen. Er musste am Boden fixiert und geschlossen werden. Der Vorfall sorgte dafür, dass sich ein 23-Jähriger in die Kontrolle einmischte. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam dieser nicht nach, so dass auch er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Die beiden Beschuldigten wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Haigerloch (ZAK): Pferd mit Reiterin contra Pkw

Leichte Verletzungen erlitten die 27-jährige Reiterin sowie ihr Pferd bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in Haigerloch-Weildorf ereignet hat. Der 32-jährige Fahrer eines Skoda Superb befuhr gegen 17.40 Uhr die bevorrechtigte Bittelbronner Straße in Fahrtrichtung Bittelbronn, als aus der Straße "Kätzling" von rechts das Pferd auf die Fahrbahn trat und mit der rechten Fahrzeugseite kollidierte. Die 27-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich hierbei leicht. Das Pferd galoppierte, ebenfalls leicht an Bein und Hufe verletzt, weiter in Richtung seines Reiterhofes. Die Reiterin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, für das verletze Pferd wurde seitens des Reiterhofes ein Tierarzt verständigt. Am Skoda Superb entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell