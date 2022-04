Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle und Verkehrskontrollen; Automatenaufbruch

Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung hat sich am Freitagmorgen auf der Markwiesenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 6.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem VW Transporter auf der Ferdinand-Lassalle-Straße unterwegs und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der Markwiesenstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Seat Leon einer 32 Jahre alten Frau. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Seat, der noch gegen eine Ampel geschleudert wurde, das Airbag-System aus. Die Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf zirka 17.000 Euro belaufen. (mr)

Metzingen (RT): Radler zusammengestoßen

In der Auchtertstraße sind am Freitagmorgen zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein Zwölfjähriger war gegen 7.10 Uhr auf dem Radweg in Richtung Ulmer Straße unterwegs und fuhr dabei offenbar nicht äußerst rechts. Zeitgleich benutzte ein ihm entgegenkommender E-Bike-Fahrer im Alter von 52 Jahren den Radweg auf der falschen Fahrbahnseite. Infolge der Kollision stürzten beide zu Boden. Hierbei erlitt der Junge nach derzeitigem Kenntnisstand leichte und der 52-Jährige schwere Verletzungen. Letzterer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Münzgeld gestohlen

Auf den Inhalt mehrerer Staubsaugerautomaten hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag in Echterdingen abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und vier Uhr hebelte der Täter auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße die Geräte auf und entwendete das darin befindliche Münzgeld. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Mehrere Verstöße bei Tuning-Kontrollen aufgedeckt

Die Verkehrspolizei Balingen hat am Donnerstagnachmittag zusammen mit Kollegen aus Tübingen sowie mit einem Fortbildungslehrgang der Hochschule für Polizei gezielt getunte Fahrzeuge unter die Lupe genommen. Logistische Unterstützung an der B 27 - Anschlussstelle Balingen-Süd erhielten die Beamtinnen und Beamten dabei durch das Technische Hilfswerk. Dass die Polizeimotorräder die richtigen Autos in die Kontrollstelle lotsten, zeigte sich bei der anschließenden Begutachtung. Nicht zulässige Rad-/Reifenkombinationen, Veränderungen am Fahrwerk und der Beleuchtung gehörten ebenso zu den festgestellten Mängeln wie Manipulationen an der Abgas- oder Bremsanlage sowie Tönungen von Scheiben. 13 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen mussten die Einsatzkräfte allein deshalb fertigen, weil durch die technischen Veränderungen gar die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen war. Hinzu kamen noch Autos, die erhebliche Verschleißerscheinungen aufwiesen. Diese reichten von beschädigten Bremsscheiben über Beleuchtungsmängel bis hin zu stark abgefahrenen Reifen. Ein 43-Jähriger durfte mit seinem VW daher nur noch von der Kontrollstelle bis zu einer technischen Prüforganisation fahren. Unter dem Strich standen am Ende der dortigen Überprüfung 21 Mängel. Die durchgerosteten Schweller des Wagens waren gar mit Bauschaum "repariert" worden. Der VW war derart verkehrsunsicher, dass von den Beamten die Kennzeichen entfernt wurden und sich der Fahrer um einen Abtransport bemühen musste. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

