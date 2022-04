Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: E-Scooter-Aktionstag zur Kampagne #RIDEITRIGHT am Freitag, den 6. Mai 2022, 12 - 17 Uhr, auf dem Reutlinger Marktplatz

Reutlingen (ots)

Das Polizeipräsidium Reutlingen informiert im Rahmen eines E-Scooter-Aktionstages auf dem Reutlinger Marktplatz am 6. Mai 2022 rund um das Thema Elektroroller.

Seit Inkrafttreten der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zum Führen elektrischer Tretroller im öffentlichen Straßenverkehr vor knapp drei Jahren sind E-Scooter ein fester Bestandteil auf unseren Straßen. Gerade auf kurzen Strecken bzw. in Innenstädten sollen sie eine Alternative zum Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln darstellen. Deutlich gestiegene Kraftstoffpreise, die Absicht der Städte, den Autoverkehr in den Innenstadtbereichen zu reduzieren und die vielerorts zunehmende Parkraumbewirtschaftung machen die E-Scooter noch attraktiver. Neben allen Vorteilen, die E-Scooter haben, treten aber auch Probleme im gemeinschaftlichen Miteinander im Straßenverkehr auf, was sich auch in den entsprechend der Beliebtheit der Elektroroller steigenden Verkehrsunfallzahlen niederschlägt.

Waren es 2020 noch fünf Unfälle mit E-Scootern im Landkreis Reutlingen gewesen, so wurden im Jahr 2021 bereits 21 Unfälle statistisch erfasst, 20 davon im Stadtgebiet von Reutlingen. In 16 Fällen wurde der Unfall von den E-Scooter-Fahrern verursacht. 15 Personen wurden bei den Unfällen verletzt - drei davon schwer. In neun der 16 von E-Scooter-Fahrern verursachten Unfälle waren diese allein beteiligt.

Das Polizeipräsidium Reutlingen startet daher die Präventionskampagne #RIDEITRIGHT, deren Auftakt der E-Scooter-Aktionstag am 6. Mai 2022 ist. Unterstützt wird der Aktionstag durch die Stadt und den Landkreis Reutlingen, die Koordinierungs- und Entwicklungsstelle Verkehrsprävention des Landeskriminalamts sowie die fünf Verleihfirmen und E-Scooter-Anbieter in Reutlingen.

Ziel des Aktionstages ist es nicht nur, bisherige oder zukünftige E-Scooter-Nutzer anzusprechen, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer zu informieren, um so die Nutzung der Elektroroller für alle so sicher wie möglich zu machen.

In der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr wird es verschiedene Stände mit Informationen über die geltenden Vorschriften, die richtige Nutzung und die Gefahren im Umgang mit den E-Rollern geben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in einem Übungsparcours das richtige Fahrverhalten und Bremsen unter fachkundiger Anleitung zu üben.

Die Organisatoren des Aktionstages laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell