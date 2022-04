Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt (26.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am späten Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße kurz vor dem Kreisverkehr Aesculap-Platz passiert ist, hat sich eine beteiligte Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 16.30 Uhr bei hohem Verkehrsaufkommen von der Stadtmitte in Richtung Aesculap-Platz und musste dann kurz vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 22-jährige Fahrerin eines Fords reagierte zu spät und prallte in das Heck des haltenden Renaults. Bei dem Unfall zog sich die 38-jährige Renault-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand durch den Unfall rund 3.000 Euro Sachschaden.

