Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Nach Unfall mit verletztem zehnjährigen Mädchen entfernt sich der Verursacher unerlaubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise (26.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Kombis, vermutlich einem weißen Mercedes Vito oder Sprinter, am Dienstagnachmittag auf der Hohnerstraße unachtsam die Fahrertür seines abgestellten Wagens geöffnet und dabei den Sturz eines zehnjährigen Mädchens verursacht hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 15.45 Uhr fuhr der Unbekannte mit dem Kombi beziehungsweise Kleintransporter auf der Hohnerstraße in Richtung Eberhardstraße und parkte den Wagen dann im Bereich des "Tafelladens" auf dem in seiner Fahrtrichtung linken Gehweg der Hohnerstraße. Beim Öffnen der Fahrertür achtete der Mann nicht auf das zehnjährige Mädchen, welches sich mit einem Fahrrad dem Kombi von hinten auf dem Gehweg näherte. In der Folge prallte das Mädchen gegen die Fahrzeugtür, stürzte und zog sich dabei diverse Schürfwunden und schmerzhafte Prellungen zu. Der Mann sprach die Kleine zwar kurz in ausländischer Sprache an, entfernte sich dann aber, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern oder seine Personalien bekannt zu geben von der Unfallstelle. Eine Passantin kam schließlich der Zehnjährigen zu Hilfe. Bei dem Fahrer des Kombis soll es sich um eine männliche Person mit dunkelbraunen Haaren handeln, vermutlich aus einem südlich von Deutschland gelegenen Land. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Hose, eine graue Jacke mit kleinem Schriftzug und grau-schwarze Halbschuhe. Wie erwähnt, dürfte es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen weißen Mercedes Vito oder Mercedes Sprinter gehandelt haben. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere auch die Passantin, die dem Mädchen zur Hilfe geeilt ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) oder mit dem Polizeiposten Trossingen (07425 33866) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell