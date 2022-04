Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Öfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt unter Drogeneinfluss von der Straße ab (26.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Mit seinem Auto von der Straße abgekommen ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in Öfingen. Ein 27-Jähriger fuhr im Bereich einer Ferienwohnanlage in einen Acker, wo sein Auto stecken blieb. Eine Polizeistreife konnte den Mann kurz darauf zuhause antreffen. Dort stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte er noch Rauschgift und Cannabispflanzen in der Wohnung. Die Polizei beschlagnahmte die Rauschmittel und ließ bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Gegen ihn ermitteln die Beamten jetzt wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Drogenbesitz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell