Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Geschwindigkeitsmessung im "neuen" 30 km/h-Bereich

Lingenfeld (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Germersheimer Straße in Lingenfeld aufgrund der kürzlich geänderten Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei 38 gemessenen Fahrzeugen waren insgesamt acht Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit einer Geschwindigkeit von 52 km/h gemessen wurde. Auf diesen Verkehrsteilnehmer kommt ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister zu. Weiterhin wiesen drei Fahrzeuge Mängel auf, die im Nachhinein beseitigt werden müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell