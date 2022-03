Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trunkenheitsfahrt endet mit Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Gelsenkirchen (ots)

Autofahrer haben am Dienstag, 1. März 2022, gegen 19.20 Uhr die Polizei verständigt, weil vor ihnen auf der Cranger Straße in Erle ein Wagen in der Dunkelheit ohne eingeschaltetes Abblendlicht und in "Schlangenlinien" fuhr. Ein Zeuge folgte dem Wagen, der auf seinem Weg durch Resse bis zum Westfalenplatz mehrfach die Bordsteinkante am rechten Fahrbahnrand touchierte. Auf dem Westfalenplatz wurde das Fahrzeug schließlich geparkt. Als die eingesetzten Polizeibeamten die Fahrertür des Wagens öffneten, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Der 55-jährige Mann hinter dem Steuer war alkoholisiert, ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Das rechte Vorderrad des Autos war luftleer, die Front des Fahrzeugs war beschädigt, das vordere Kennzeichen fehlte. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort gab ein Bürger das fehlende Kennzeichen des Fahrzeugs in der Polizeiwache Nord ab, nachdem er dieses zuvor in Resse gefunden hatte. Am Fundort des Kennzeichens stellten Polizeibeamte ein beschädigtes Absperrgitter fest. Der 55-jährige Gelsenkirchener musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Gelsenkircheners sicher und untersagten ihm bis auf Weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Die Ermittlungen dauern an.

