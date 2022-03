Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter bei Auseinandersetzung am ZOB

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Gelsenkirchener Altstadt wurde am Dienstag, 1. März 2022, ein 14-Jähriger verletzt. Der Gelsenkirchener war zuvor mit einem anderen Jugendlichen in einem Bus in Streit geraten, woraufhin die beiden sowie weitere Zeugen gegen 17.35 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ausstiegen. Nachdem es dort erneut zu einer verbalen Auseinandersetzungen am Bussteig gekommen war, drehte sich der 14-Jährige um und wollte gehen. Daraufhin stach der andere Jugendliche mit einem spitzen Gegenstand auf den Gelsenkirchener ein und entfernte sich anschließend vom Tatort. Der verletzte 14-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige von der Polizei ausfindig gemacht und zur Wache mitgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

