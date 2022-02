Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Die Polizei sucht Zeugen nach schwerer Körperverletzung an einem Supermarkt-Mitarbeiter

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen hat am vergangenen Samstag, 26. Februar 2022, 18.25 Uhr, ein unbekannter Jugendlicher aus einer Gruppe heraus einen 34 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter im Ein- und Ausgangsbereich des Geschäfts am Festweg in Ückendorf angegriffen und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann nach ambulanter Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Direkt nach der Tat entfernte sich die Gruppe, wurde aber von einem Zeugen verfolgt. Bevor die Beamten eintrafen, entfernte sich der Schläger in unbekannte Richtung. Er ist 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine sportlicher Statur und dunkle Haare mit ausrasierten Seiten. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. Die anderen Jugendlichen, die bei der Tat anwesend waren, sich nach Zeugenaussagen aber nicht beteiligten, gaben an, den Gesuchten nur flüchtig zu kennen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell