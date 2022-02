Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straftäter nach Tatbegehung festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 27.02.2022 gegen 04:40 Uhr wurde ein Zeuge auf dem Weg nach Hause darauf aufmerksam, dass in einem ihm bekannten Haus in der Gelsenkirchener Altstadt das Flurlicht brannte. Dieser Umstand kam dem Mann im Hinblick auf die nächtliche Uhrzeit ungewöhnlich vor. Nachdem er daraufhin eine kurze Zeit vor dem Hause wartete, verließen tatsächlich zwei ihm unbekannte männliche Personen das Haus. Da einer der Männer außerdem noch einen verdächtigen Gegenstand bei sich trug, ging der Zeuge von einer strafbaren Handlung aus. Er informierte die Polizei, während er eine der beiden männlichen Personen festhalten und somit an der Flucht hindern konnte. Die unverzüglich eintreffende Polizei konnte den 54jährigen in Gelsenkirchen wohnhaften Tatverdächtigen schließlich vorläufig festnehmen, nachdem in dem betroffenen Haus Hinweise auf die aktuelle Begehung von Eigentumsdelikten festgestellt werden konnten.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt, der festgenommene Gelsenkirchener wird im Laufe des heutigen Vormittags dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell