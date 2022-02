Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwer verletzte Person nach Streitigkeit in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 26.02.2022 gegen 20:00 Uhr gerieten ein 21jähriger Gladbecker und eine bislang unbekannte, ungefähr gleichaltrige männliche Person auf dem Gelände der Gesamtschule Horst in Streit. Diese Streitigkeiten mündete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 21jährige Geschädigte erhebliche Gesichtsverletzungen davontrug. In der Folge musste der Gladbecker mit einem RTW in ein Krankenhaus transportiert werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Nach Angaben des Geschädigten sollen sich auf dem Gelände der Schule zur Tatzeit noch mindestens zwei weitere Personen befunden haben. Die Polizei bittet insbesondere diese beiden Personen, aber auch andere mögliche Zeugen, sich zur Sachverhaltsklärung zu melden. Das zuständige Kriminalkommissariat 15 ist unter der Telefonnummer 0209 365 7512, die Kriminalwache der Polizei Gelsenkirchen unter der Telefonnummer 0209 365 8240 erreichbar.

