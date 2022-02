Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zehn beteiligte Fahrzeuge und drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Freitag, 25. Februar 2022, sind drei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße in Bismarck leicht verletzt worden. Ein 59-jähriger Gelsenkirchener fuhr um 5.50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Münsterstraße in südliche Richtung. Auf der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal stürzte er auf der winterglatten Fahrbahn. Bei daraufhin durchgeführten Bremsmanövern im nachfolgenden Verkehr kam es glättebedingt dazu, dass insgesamt neun Wagen beschädigt und ineinandergeschoben wurden. Zwei Personen mussten durch die Feuerwehr aus ihren Autos geborgen werden. Drei Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die drei Gelsenkirchenerinnen im Alter von 47, 48 und 58 Jahren zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser. Sechs Autos wurden abgeschleppt. Die Münsterstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Willy-Brandt-Allee und der Johannes-Rau-Allee in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Für Streumaßnahmen wurde der zuständige Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen angefordert. Anschließend wurden die Absperrmaßnahmen aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell