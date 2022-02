Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber verletzten Jugendlichen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag, 22. Februar 2022, in Bismarck von drei unbekannten Jugendlichen geschlagen und beraubt worden. Auf einem Spielplatz an der Haverkampstraße, Ecke "Am Kinnbach", traf der Gelsenkirchener um 13.30 Uhr auf die drei Täter, von denen einer den 17-Jährigen schlug und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe diverser Kleidungsstücke und Wertgegenstände forderte. Der Forderung kam der Gelsenkirchener nach und flüchtete im Anschluss vor den Unbekannten auf ein Schulgelände in der Nähe, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die jugendlichen Täter sind etwa 17 Jahre alt und zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatten schwarze Haare und unterhielten sich auf Deutsch sowie auf Türkisch. Sie trugen blaue Winterjacken, blaue Jeans und schwarze Hosen. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Der verletzte 17-Jährige verzichtete auf eine medizinische Versorgung vor Ort und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die geraubten Gegenstände wurden später von Zeugen auf einem Sportplatz am Adamshof gefunden und dem Jugendlichen zurückgegeben. Im Portemonnaie fehlte jedoch das Bargeld.

