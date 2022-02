Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Nachbarin vereitelt Betrug in Schalke-Nord

Gelsenkirchen (ots)

Eine couragierte Gelsenkirchenerin hat am Dienstag, 22. Februar 2022, auf der Uechtingstraße die Übergabe von Bargeld an einen Betrüger vereitelt und so eine Nachbarin vor Schaden bewahrt. Gegen 13.35 Uhr erhielt eine Seniorin den Anruf eines Unbekannten, der sich ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgab. Angeblich habe die Enkelin der Gelsenkirchenerin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nun müsse die Seniorin Geld einzahlen, um die Enkelin davor zu bewahren, eingesperrt zu werden. Der perfide Betrüger setzte die Gelsenkirchenerin in einem langen Gespräch extrem unter emotionalen Stress. Immer wieder hörte die Seniorin im Hintergrund des Telefonats eine Frau verzweifelt weinen. Dabei ging sie davon aus, dass es sich hierbei um ihre vollkommen aufgelöste Enkelin handeln würde. Der vermeintliche Polizist wies die Gelsenkirchenerin an, sämtliches Bargeld aus ihrer Wohnung in einen Umschlag zu packen und diesen dann an einen "Herrn Schmitt" zu übergeben, der in Kürze erscheinen und das Geld abholen werde. Als es dann vor dem Mehrfamilienhaus zur Geldübergabe an den falschen "Herrn Schmitt" kommen sollte, mischte sich eine Nachbarin der Seniorin ein, die auf die Szenerie aufmerksam geworden war. Die 56-Jährige äußerte laut und deutlich, dass ihre Nachbarin gar nichts zahlen müsse, nahm die Seniorin samt Geldumschlag mit in ihre Wohnung und rief die Polizei. Der falsche "Herr Schmitt" flüchtete in unbekannte Richtung. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Sie erneut, am Telefon niemals Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preiszugeben. Die Polizei wird sie niemals um die Übergabe von Geldbeträgen oder Wertgegenständen bitten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen sondern legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Ziehen Sie im Zweifelsfall Verwandte oder Nachbarn hinzu und verständigen Sie die Polizei.

