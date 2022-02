Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Räuber flüchtet aus Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der versucht hat, am Montag, 21. Februar 2022, Bargeld in einem Supermarkt in Schalke zu erbeuten. Gegen 21.30 Uhr war der maskierte Unbekannte in das Geschäft an der Overwegstraße gelangt und forderte im Bürobereich eine 62-jährige Angestellte dazu auf, ihm Zugang zu Bargeld zu verschaffen. Da die Mitarbeiterin dies aber nicht konnte, flüchtete der Täter ohne Beute wieder aus dem Supermarkt. Die 62 Jahre alte Gelsenkirchenerin blieb unverletzt. Der Flüchtige ist etwa 1,90 bis 2 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

