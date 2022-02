Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auspuffanlage manipuliert - Fahrzeug sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag, 19. Februar 2022, nach einer Kontrolle den Wagen eines 25-jährigen Gladbeckers sichergestellt. Der Zivilstreife fiel der Daimler Benz um 21.20 Uhr auf der Grothusstraße aufgrund der lauten Geräusche auf, die von dem Fahrzeug ausgingen. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass diverse Manipulationen an der Auspuffanlage durchgeführt worden waren. Diese führten unter anderem dazu, dass an der Auspuffanlage eine Lautstärke von 98 statt der zulässigen 80 Dezibel gemessen wurde. Schon bei einer Pegeländerung von plus 10 Dezibel wird eine Verdoppelung der Lautstärke empfunden. Die Polizeibeamten stellten den Wagen sicher. Er wird nun von einem vereidigten Sachverständigen begutachtet. Den Gladbecker erwarten neben dem Bußgeldbescheid die Kosten für die Sicherstellung des Wagens und das Sachverständigengutachten.

