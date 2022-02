Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trunkenheitsfahrt in Erle endet vor Straßenlaterne

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin nach einem Verkehrsunfall auf der Oststraße in Erle, am Sonntag, 20. Februar 2022, bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Die Gelsenkirchenerin fuhr mit ihrem Wagen gegen 3 Uhr auf der Oststraße aus Richtung Resse kommend in Richtung Erle, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte sie mit einer Laterne. Eine Anwohnerin hörte den Knall des Zusammenstoßes und sah aus dem Fenster, wie sich die Gelsenkirchenerin zusammen mit einem Begleiter zu Fuß in Richtung Resse entfernte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Gelsenkirchenerin kurze Zeit später ausfindig machen. Ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die leicht verletzte Frau wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, ein Arzt entnahm ihr zwei Blutproben. Der Wagen der Gelsenkirchenerin wurde abgeschleppt, die Beamten untersagten ihr bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Die 21-Jährige erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell