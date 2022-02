Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Hochdorf-Assenheim - Tatfahrzeug gesucht

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am frühen Samstagabend, 05.02.2022 gegen 19:20 Uhr, streifte ein Klein-Lkw mit Anhänger einen Pkw Hyundai I10, der am rechten Fahrbahnrand in der Neuen Straße geparkt war. Das Fahrzeug wurde auf der Fahrerseite beschädigt, Schadenshöhe ca. 900EUR. Bei dem flüchtigen Gespann soll es sich um einen Transporter gehandelt haben, der einen Anhänger gezogen habe, auf dem wiederum ein Pkw transportiert worden sei. Das Gespann sei in Richtung Haßlocher Straße unterwegs gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

