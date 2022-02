Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dreist das Handy aus der Hosentasche gestohlen

Schifferstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, 05.02.2022 gegen 16:50 Uhr, habe ein 17-Jähriger die S-Bahn am Haltepunkt Schifferstadt-Süd verlassen wollen (er sei aus Rtg. Mannheim gekommen), als plötzlich ein unbekannter Fahrgast ihm sein Smartphone aus der Hosentasche gezogen habe. Dem Geschädigten sei dies sofort aufgefallen und er habe den Täter zur Rede gestellt. Dieser habe ihn jedoch lediglich aufgefordert, "sich zu verpissen". Da der unbekannte Tatverdächtige nicht allein, sondern mit fünf bis sieben weiteren Männern im Zug unterwegs gewesen sei, habe sich der Geschädigte so eingeschüchtert gefühlt, dass er zunächst nichts weiter unternommen habe. Die Gruppe sei sodann weiter in Richtung Speyer/Germersheim gefahren. Den Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben: Ca. 180cm groß, kurzes schwarzes Haar, er habe sich in nichtdeutscher Sprache mit den anderen Männern unterhalten. Der Mann habe eine auffällige schwarz-weiß-rot-gestreifte Winterjacke getragen. Zeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zum Täter bzw. seinen Begleitpersonen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

