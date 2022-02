Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradanhänger in Neuhofen entwendet

Neuhofen (ots)

Zwischen Freitag und Samstag (04.-05.02.2022) entwendete unbekannte Täterschaft einen schwarzen Fahrradanhänger aus einer frei zugänglichen Hofeinfahrt in der Kirchenstraße. Der Anhänger zum Transport von Kindern war dort mittels Kettenschloss gesichert, das die unbekannte Täterschaft mit einem geeigneten Werkzeug, beispielsweise einem Seitenschneider, geöffnet haben muss. Zeugen der Tat oder Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

